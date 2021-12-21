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Украинцы назвали лучшую валюту для хранения сбережений

Автор: Александр Белоус

Осенью 2021 год для хранения денежных сбережений наибольшим доверием украинцев пользуется доллар США (40%). Вдвое меньше украинцы доверяют евро (19%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Национальной валюте гривне сейчас доверяет каждый десятый житель Украины (10%). Также каждый десятый (12%) не доверяет ни одной валюте как способу сохранения сбережений, а почти каждый пятый (18%) не смог определиться.

Как отмечают социологи, за год уровень доверия украинцев к доллару и евро снизился ровно настолько, насколько выросло доверие к гривне - на 4%.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в октябре 2020 года только 6% украинцев считали, что в гривне можно хранить сбережения.

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