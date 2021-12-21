Українці назвали найкращу валюту для зберігання заощаджень

Національній валюті гривні зараз довіряє кожен десятий житель України (10%). Також кожен десятий (12%) не довіряє жодній валюті як способу збереження заощаджень, а майже кожен п'ятий (18%) не зміг визначитися.

Як відзначають соціологи, за рік рівень довіри українців до долара і євро знизився рівно настільки, наскільки зросла довіра до гривні - на 4%.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.