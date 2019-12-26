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Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни

Новини » Політика     26.12.2019 - 15:28
Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни
Фото: НАТО (РБК-Україна)

Підтримка вступу до НАТО зростає

Більшість українців вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, за вступ до НАТО у 2019 році виступають 51% громадян (46% у 2018 році, 38,5% у 2017 році), і ще 1,5% сподіваються на військовий союз із США.

Позаблоковий статус обстоюють 26% (24% у 2018 році), а підтримка військового союзу з Росією та іншими країнами СНД становить 5,5% (7% у 2018 році).

Проте у цьому питанні існують істотні регіональні відмінності: членство в НАТО підтримують у Західному (80%) та Центральному (54%) регіонах, а от у Південному (41%) та Східному (42%) регіонах віддають перевагу нейтральному статусу України.

"Більше того, у Східному регіоні 14% вважають найкращим варіантом гарантування безпеки України військовий союз з Росією та іншими країнами СНД, щоправда, торік тут таких було 20%", - зазначають соціологи.

Який варіант гарантування безпеки був би, на Вашу думку, найкращий для України?

Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року Росію вважають країною-агресором по відношенню до Україні 70% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у листопаді 2019 року 30,2% українців вважали, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення Української держави і включення її в сферу російського впливу.

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