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В Украине выросла поддержка евроатлантического курса

Новости » Политика     19.12.2019 - 23:30
В Украине выросла поддержка евроатлантического курса
Фото: флаги ЕС (twitter.com/Europarl_EN)

На референдуме большинство украинцев проголосуют за вступление в ЕС и НАТО

В декабре 2019 года в Украине выросла поддержка проевропейского вектора развития страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%).

В Украине выросла поддержка евроатлантического курса

Кроме того, на референдуме 52% респондентов поддержали был вступление Украины в НАТО (48% - в ноябре).

В Украине выросла поддержка евроатлантического курса

Как отмечают социологи, в вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников - на Юге и Востоке. Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года 30,2% украинцев считали, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение Украинского государства и включение ее в сферу российского влияния.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в июне 2019 года поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС выросла до исторического максимума.

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