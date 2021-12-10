Украинцы назвали лучшие форматы переговоров по Донбассу

Кроме того, 21% выступают за прямые переговоры с Россией, 12% за переговоры с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР".

Если вопрос о прямых переговорах ставился как безальтернативное решение, их поддержали 56% респондентов, 41% - против. Кроме того, 46% поддерживают привлечение Турции к переговорам по Донбассу, столько же - против.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.