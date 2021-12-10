UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцы назвали лучшие форматы переговоров по Донбассу

Автор: Александр Белоус

Среди вариантов формата переговоров по Донбассу относительное большинство украинцев поддерживают идею расширения нормандского формата. Привлечение к переговорам США и Великобритании одобряют 45% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 21% выступают за прямые переговоры с Россией, 12% за переговоры с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР".

Если вопрос о прямых переговорах ставился как безальтернативное решение, их поддержали 56% респондентов, 41% - против. Кроме того, 46% поддерживают привлечение Турции к переговорам по Донбассу, столько же - против.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, президент США Джо Байден заявил в телефонной беседе украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что американская администрация поддерживает нормандский формат.

Читайте РБК-Украина в Google News