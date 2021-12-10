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Українці назвали найкращі формати переговорів щодо Донбасу

Автор: Олександр Білоус

Серед варіантів формату переговорів щодо Донбасу відносна більшість українців підтримують ідею розширення нормандського формату. Залучення до переговорів США та Великобританії схвалюють 45% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% за переговори з представниками угрупувань "ДНР" та "ЛНР".

Якщо питання про прямі переговори ставилося як безальтернативне рішення, їх підтримали 56% респондентів, 41% - проти. Крім того, 46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо Донбасу, стільки ж - проти.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у телефонній бесіді українському президенту Володимиру Зеленському, що американська адміністрація підтримує нормандський формат.

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