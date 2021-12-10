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Украинцы назвали лучшие форматы переговоров по Донбассу

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 11:51
Украинцы назвали лучшие форматы переговоров по Донбассу Фото: украинцы выступают за нормандский формат в расширенном режиме (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Среди вариантов формата переговоров по Донбассу относительное большинство украинцев поддерживают идею расширения нормандского формата. Привлечение к переговорам США и Великобритании одобряют 45% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 21% выступают за прямые переговоры с Россией, 12% за переговоры с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР".

Украинцы назвали лучшие форматы переговоров по Донбассу

Если вопрос о прямых переговорах ставился как безальтернативное решение, их поддержали 56% респондентов, 41% - против. Кроме того, 46% поддерживают привлечение Турции к переговорам по Донбассу, столько же - против.

Украинцы назвали лучшие форматы переговоров по Донбассу

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, президент США Джо Байден заявил в телефонной беседе украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что американская администрация поддерживает нормандский формат.

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