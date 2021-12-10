Українці назвали найкращі формати переговорів щодо Донбасу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Крім того, 21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% за переговори з представниками угрупувань "ДНР" та "ЛНР".

Якщо питання про прямі переговори ставилося як безальтернативне рішення, їх підтримали 56% респондентів, 41% - проти. Крім того, 46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо Донбасу, стільки ж - проти.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.