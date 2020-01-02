Украинцы назвали количество прочитанных книг за год

По данным на осень 2019 года среднестатистический читатель Украины прочитывает за год примерно 9 книг. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, этот показатель на статистически значимом уровне превышает аналогичный показатель 2017 года (примерно 7 книг).

В среднем больше всего книг прочитывают наиболее пожилые (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно, 10,7 и 9,8 книг). В региональном разрезе более читающими являются Центр и Юг Украины (соответственно, 10,8 и 9,7 книг в среднем), а читающими - Запад и Восток страны (соответственно, по 6,8 и 8,0 книг в среднем).

Если охарактеризовать регулярность, с которой читатели обращаются к чтению книг, то окажется, что среди них сложилось несколько групп, каждой из которых присуща своя частота чтения. В целом регулярность чтения во всех этих группах лежит в пределах от "практически каждый день" до "реже, чем раз в год". Наиболее многочисленными среди них являются группы читателей, читающих книги "несколько раз в месяц" (31%) и "несколько раз в неделю" (24%). Следует отметить, что почти трое из четырех читателей (72%) читают книги с частотой от "практический каждый день" до "несколько раз в месяц".

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в сентябре 2018 года, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочитали ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.

При этом по данным опроса Research & Branding Group, в конце 2019 года большинство украинцев (57%) практически не читает книг.