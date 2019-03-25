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Українці назвали кандидатури на посаду прем'єра після президентських виборів

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 13:58
Українці назвали кандидатури на посаду прем'єра після президентських виборів
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

У запропонованому списку були Гройсман, Медведчук, Яценюк і Кінах

Серед запропонованих соціологами кандидатів на посаду прем’єр-міністра після виборів президента України найчастіше громадяни підтримують діючого голову уряду Володимира Гройсмана (13,%). Про це свідчать дані опитування КМІС.

У списку, який соціологи надали респондентам, також фігурують Сергій Тарута (7,2%), Арсеній Яценюк (6,1%), Віктор Медведчук (3,7%), Анатолій Кінах (1,9%), Віктор Бондар (1,5%), Юрій Луценко (1,5%), Ігор Палиця (0,9%). Ще 4,8% вказали іншого, 54,9% вагається з відповіддю, а 4,3% відмовилися відповідати.

Формулювання питання було наступним: "Після президентських виборів можливим є переформатування коаліції і затвердження нового голови уряду - прем’єр-міністра. Зараз обговорюються різні варіанти, хто може стати прем’єром. Серед діячів зі списку, кого б ви особисто хотіли бачити головою уряду - прем’єр-міністром після президентських виборів?"

Українці назвали кандидатури на посаду прем'єра після президентських виборів

kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки з 12 по 23 березня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2014 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині березня рейтинг кандидатів очолювали Володимир Зеленський (24,9%), Юлія Тимошенко (18,8%) і Петро Порошенко (17,4%).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на першому місці в президентському рейтингу Володимир Зеленський, якого готові підтримати 32,1% виборців, на другому місці - нинішній президент Петро Порошенко з 17,1%.

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