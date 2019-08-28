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Украинцы назвали главные требования к Зеленскому

Новости » Политика    28.08.2019 - 12:21
Украинцы назвали главные требования к Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане хотят прекращения войны на Донбассе, повышения зарплат и снижения тарифов

Первоочередными задачами для президента Владимира Зеленского и его команды граждане считают: прекращение огня на Донбассе - 71,5%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) - 44%, снижение тарифов - 31%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Украинцы назвали главные требования к Зеленскому

dif.org.ua

Данные опроса свидетельствуют, что за последние четыре года сегодня украинцы больше всего уверены в успехе реформ в Украине (70%, из них 26% уверены в успехе и еще 44% - в целом верят, хоть и имеют определенные сомнения). Совсем не верят в успех реформ сейчас 6% граждан (для сравнения: в июле 2015 года таких было 30%, в мае 2016 г. - 28%, в октябре 2017 г. - 40%).

В реализации необходимых реформ граждане все надежды возлагают на новоизбранного президента Зеленского (66%), новоизбранную Верховную раду (43%) и будущее правительство (35,5%). Все другие инстанции, на которые ранее возлагались надежды, существенно потеряли в своем значении - общественные организации, страны Запада, МВФ и Всемирный банк, ученые.

Украинцы назвали главные требования к Зеленскому

dif.org.ua

Относительно предложений люстрации (увольнения) должностных лиц бывшей власти мнения граждан разделились: 31% уверены, что увольнять надо всех без исключения, еще 29,5% считают, что увольнять надо индивидуально - тех, кто был задействован в противоправной деятельности или просто не справляется с работой, а по мнению 16%, увольнять надо тогда, когда на эту должность есть лучшая кандидатура.

Предложение электронного голосования (по Интернету) поддерживает 38,5% граждан, не поддерживает - 43%, остальные не определились.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС свидетельствуют, что в конце августа 2019 года первые шаги Владимира Зеленского на должности президента и его команды положительно оценивают 63% граждан, отрицательно - 13%, еще 24% не определились.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидали от него снижения тарифов на коммунальные услуги.

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