Українці назвали головні вимоги до Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни хочуть припинення війни на Донбасі, підвищення зарплат і зниження тарифів

Першочерговими завданнями для президента Володимира Зеленського та його команди громадяни вважають: припинення вогню на Донбасі - 71,5%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) - 44%, зниження тарифів - 31%. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

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Дані опитування свідчать, що за останні чотири роки сьогодні українці найбільше впевнені в успіху реформ в Україні (70%, із них 26% впевнені в успіху і ще 44% загалом вірять, хоч і мають певні сумніви). Зовсім не вірять в успіх реформ зараз 6% громадян (для порівняння: у липні 2015 року таких було 30%, у травні 2016 р. - 28%, у жовтні 2017 р. - 40%).

У здійсненні необхідних реформ громадяни усі сподівання покладають на новообраного президента а Зеленського (66%), новообрану Верховну раду (43%) та майбутній уряд (35,5%). Усі інші інстанції, на які покладалися раніше громадяни заради здійснення реформ, істотно втратили у своєму значенні - громадські організації, країни Заходу, МВФ та Світовий банк, вчені.

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Щодо пропозицій люстрації (звільнення) посадовців колишньої влади думки громадян поділилися: 31% певні, що звільняти треба всіх без винятку, ще 29,5% вважають, що звільняти треба індивідуально - тих, хто був задіяний у протиправній діяльності чи просто не справляється з роботою, а на думку 16%, звільняти треба тоді, коли на цю посаду є краща кандидатура.

Пропозицію електронного голосування (за допомогою Інтернету) підтримує 38,5% громадян, не підтримує - 43%, решта не визначилися.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС свідчать, що наприкінці серпня 2019 року перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента та його команди позитивно оцінюють 63% громадян, негативно - 13%, ще 24% не визначилися.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікували від нього зниження тарифів на комунальні послуги.