Украинцы назвали главные проблемы страны

Фото: взятка (РБК-Украина)

В рейтинге проблем коррупция опередила войну на Донбассе

Среди проблем, которые больше всего мешают развитию Украины, граждане чаще всего указывают коррупцию (78,9%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, 55,1% указали среди главных проблем войну на Донбассе, 32,3% - засилье олигархов в экономике.

Ответ "пассивность граждан" выбрали всего 6,5% респондентов.

Следует отметить, что респонденты могли выбирать три ответа среди предложенных социологами вариантов.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии 16-28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Всего опрошено 2041 респондент в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года большинство граждан (72%) считали, что Украина находится под значительным внешним воздействием (причем 26% убеждены, что такое влияние не просто значительно, но и решающее).

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года наибольшей угрозой украинцы считали экономический упадок серьезный экономический кризис (57,6%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривны (35,6%).