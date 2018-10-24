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Українці назвали головні проблеми країни

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 14:03
Фото: хабар (РБК-Україна)
Фото: хабар (РБК-Україна)

У рейтингу проблем корупція випередила війну на Донбасі

Серед проблем, які найбільше заважають розвитку України, громадяни найчастіше вказують корупцію (78,9%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС.

За даними опитування, 55,1% вказали серед головних проблем війну на Донбасі, 32,3% - засилля олігархів в економіці.

Відповідь "пасивність громадян" обрали лише 6,5% респондентів.

Слід зазначити, що респонденти могли обирати три відповіді серед запропонованих соціологами варіантів.

Українці назвали головні проблеми країни

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно із Київським міжнародним інститутом соціології 16-28 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Всього опитано 2041 респондент віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у серпні 2018 року більшість громадян (72%) вважали, що Україна перебуває під значним зовнішнім впливом (причому 26% переконані, що такий вплив не просто значний, але й вирішальний).

Відзначимо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у серпні 2018 року найбільшою загрозою українці вважали економічний занепад, серйозну економічну кризу (57,6%), збідніння населення, значне майнове розшарування (41,5%), знецінення гривні (35,6%).

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