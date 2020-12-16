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Українці назвали головні політичні події 2020 року в країні та світі

Київ, Середа 16 грудня 2020 18:00
Українці назвали головні політичні події 2020 року в країні та світі
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Карантин та локдаун потрапили до рейтингу, але не перших місцях

Головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори - їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів. Більшість тих, хто назвав цю подію (54%), вважають її позитивною, і лише 11% - негативною.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Крім того 23% назвали епідемію COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи - карантин, нокдаун. Майже всі респонденти - 95% - трактують цю подію як негативну.

Ще 4,5% опитаних згадали рішення Конституційного суду про скасування антикорупційних законів, 3% - ухвалення закону про ринок земель сільськогосподарського призначення, 3% - перемир’я на Донбасі, 2% - економічну кризу та зниження рівня життя населення, 2% - підвищення цін на газ та комунальних тарифів, 2% - звільнення полонених, 1% - війну на Донбасі.

Кожна з інших подій називалася менш ніж 1% опитаних. Жодної події не змогли назвати 20% респондентів.

Яку політичну подію в Україні Ви б назвали Подією 2020 року? (Дайте свій один варіант відповіді) Наведено лише ті події, яки назвали 1% і більше респондентів

Українці назвали головні політичні події 2020 року в країні та світі

Головними політичними подіями 2020 року у світі були названі вибори у США (29%) та епідемія COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи (27,5%). Половина (49,5%) тих, хто назвав головною подією вибори у США, вважають її позитивною, і лише 9% - негативною, 96% тих, хто назвав головною подією епідемію COVID-19, трактують її як негативну.

Ще 10% респондентів назвали вибори в Білорусі, 5% - війну в Нагірному Карабаху, 2% - світову економічну кризу, 1,5% - створення вакцини від COVID-19.

Жодної події не змогли назвати 18% (наприкінці минулого року жодної значущої події у світі у 2019 році не могли пригадати 51% респондентів).

Яку політичну подію в світі Ви б назвали Подією 2020 року? (Дайте свій один варіант відповіді) Наведено лише ті події, яки назвали 1% і більше респондентів

Українці назвали головні політичні події 2020 року в країні та світі

Дослідження проведене Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у грудні 2020 року 20% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню. Водночас 30% мають протилежну позицію (що нинішня влада гірша). Уперше після президентських виборів 2019 року число тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за попередню, перевищило число тих, хто дотримується думки, що вона краща за попередню

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.

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