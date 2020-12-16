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Изменили мнение: украинцы считают нынешнюю власть хуже предыдущей

Киев, Среда 16 декабря 2020 16:47
Изменили мнение: украинцы считают нынешнюю власть хуже предыдущей
Фото: Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Впервые после президентских выборов украинцы думают о нынешней власти хуже, чем о предыдущей

В декабре 2020 года 20% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. В то же время 30% имеют противоположную позицию (что нынешняя власть хуже), а по мнению 41% опрошенных, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова.

"Впервые после президентских выборов 2019 года число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей", - отмечают социологи.

Изменили мнение: украинцы считают нынешнюю власть хуже предыдущей

Исследование проведено Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в октябре 2019 года почти половина украинцев (48%) считали, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% - что она хуже предыдущей.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

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