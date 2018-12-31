Украинцы назвали главные ожидания от 2019 года

Фото: елка на Софийской площади (kyivcity.gov.ua)

Большинство украинцев думают о будущем с надеждой

У большинства граждан надежды на следующий год достаточно оптимистичны: 23% уверены, что следующий год обязательно будет лучше, чем нынешний, еще 55% на это надеются, 10% предполагают, что худшего будет больше, и только 1% уверены, что следующий год будет еще хуже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Что касается подарков, то, как и в прошлом году, больше всего украинцы в Новом году хотели бы получить здоровье (53%), мир в стране (44%), порядок в семье, понимания близких (37%), деньги (25%), успехи детей (18,5%), хорошую работу (15%).

Основными чувством людей, когда они думают о будущем Украины, являются надежда (52%), тревога (33%) и оптимизм (28%). Эти чувства преобладают во всех регионах Украины, в том числе и на Востоке (35% - надежда, 29% - тревога).

В целом 60% украинцев в 2018 году были очень или преимущественно счастливы. Больше всего "счастливчиков" оказалось в Западном регионе - 69%, но и во всех других – "счастливчики" преобладали: в Центральном регионе - 62%, Южном - 50%, Восточном - 50%.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 24% украинцев считают главным событием 2018 года объединение церквей, предоставление томоса.