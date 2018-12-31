Українці назвали головні очікування від 2019 року

Фото: ялинка на Софійській площі (kyivcity.gov.ua)

Більшість українців думають про майбутнє з надією

У більшості громадян сподівання на наступний рік доволі оптимістичні: 23% впевнені, що наступний рік обов’язково буде кращим, ніж нинішній, ще 55% на це сподіваються, 10% передбачають, що гіршого буде більше, і лише 1% впевнені, що наступний рік буде ще гірший. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Щодо подарунків, то, як і торік, найбільше українці в Новому році хотіли б отримати здоров’я (53%), мир у країні (44%), лад у сім’ї, розуміння близьких (37%), гроші (25%), успіхи дітей (18,5%), хорошу роботу (15%).

Основними почуттям людей, коли вони думають про майбутнє України, є надія (52%), тривога (33%) та оптимізм (28%). Ці почуття переважають в усіх регіонах України, в тому числі й на Сході (35% - надія, 29% - тривога).

Загалом 60% українців у 2018 році були дуже або переважно щасливі. Найбільше "щасливчиків" виявилося у Західному регіоні - 69%, але й в усіх інших – "щасливчики" переважали: у Центральному регіоні - 62%, Південному - 50%, Східному - 50%.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, 24% українців вважають головною подією 2018 року об’єднання церков, надання томосу.