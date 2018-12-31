ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українці назвали головні очікування від 2019 року

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 16:23
Українці назвали головні очікування від 2019 року
Фото: ялинка на Софійській площі (kyivcity.gov.ua)

Більшість українців думають про майбутнє з надією

У більшості громадян сподівання на наступний рік доволі оптимістичні: 23% впевнені, що  наступний рік обов’язково буде кращим, ніж нинішній, ще 55% на це сподіваються, 10% передбачають, що гіршого буде більше, і лише 1% впевнені, що наступний рік буде ще гірший. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Щодо подарунків, то, як і торік,  найбільше українці в Новому році хотіли б отримати здоров’я (53%), мир у країні (44%), лад у сім’ї, розуміння близьких (37%), гроші (25%), успіхи дітей (18,5%), хорошу роботу (15%).

Основними почуттям людей, коли вони думають про майбутнє України, є надія (52%), тривога (33%) та оптимізм (28%). Ці почуття переважають в усіх регіонах України, в тому числі й на Сході (35% - надія, 29% - тривога).

Загалом 60% українців у 2018 році були дуже або переважно щасливі.  Найбільше "щасливчиків" виявилося у Західному регіоні - 69%, але й в усіх інших – "щасливчики" переважали: у Центральному регіоні  - 62%, Південному - 50%, Східному - 50%.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, 24% українців вважають головною подією 2018 року об’єднання церков, надання томосу.

Українці назвали головні предмети національної гордості Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни
Новини України опросНовий рікРіздво
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся