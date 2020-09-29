Украинцы назвали главные источники получения информации

Центральные украинские телеканалы в августе 2020 года остаются наиболее популярным источником информации - их смотрят 75% респондентов. В то же время на второе место вышли социальные сети - их доля за полтора года выросла с 24% до 44%.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Данные опроса свидетельствуют, что значительно возросла доля тех, кто получает информацию от родственников и друзей - с 11% до 23%. Эта позиция конкурирует за третье место с украинскими интернет-СМИ, из которых информацию об Украине и мире получали не менее 27% респондентов.

Далее идут месседжеры (Viber, Telegram, WhatsApp и т.п.) с долей 11%, украинские общенациональные радиостанции и местное телевидение, о которых упомянули почти по 9% респондентов, украинские общенациональные печатные издания (8%) и местные интернет-СМИ (6%).

Российское телевидение остается одним из основных источников информации почти для 6% респондентов.

В 2020 году доля местных печатных изданий выросла до 4% (с 2% в феврале 2019 года).

В источники, доля которых не превышает погрешность опроса, попали местные радиостанции, российские сайты и печатные издания, СМИ оккупационных администраций так называемых "ЛНВ-ДНР".

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Исследование проведено по заказу ГО "Детектор Медиа". Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в июле 2020 года 65% украинцев чаще всего получали новую информацию, новости, последние события в жизни мира, страны и своего региона посредством общенационального телевидения.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", две трети (67,5%) украинцев поддерживают квоты на использование украинского языка на телевидении.