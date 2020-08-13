Украинцы назвали главные источники новостной информации

Фото: телевидение (Виталий Носач, РБК-Украина)

На новостные сайты заходят около половины граждан

В конце июля 2020 года телевидение оставалось важным источником информации. Однако украинцы все больше используют Интернет.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 65% украинцев чаще всего получают новую информацию, новости о последних событиях в жизни мира, страны и своего региона посредством общенационального телевидения.

Кроме того, 52,7% заходят на сайты новостей в сети Интернет, 45,3% узнают новости в соцсетях.

Друзья, коллеги, родственники, знакомые, соседи являются источником информации для 36,2% респондентов, местное, региональное телевидение для 18,9%, ФМ-радиостанции для 10,3% граждан.

Кроме того, 8,0% украинцев узнают новости на улице и в транспорте, 7,1% - из местных печатных изданий, 6,9% - из общенациональных печатных изданий, 2,7% - из радиоточки.

Совместный опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в режиме онлайн пользовались только 5% граждан Украины.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в начале 2019 года более половины украинцев (55%) уже имели такой девайс, как смартфон, тогда как 45% пока им не обзавелись.