Українці назвали головні джерела отримання інформації

Центральні українські телеканали в серпні 2020 року залишаються найбільш популярним джерелом інформації - їх дивляться 75% респондентів. Водночас на друге місце вийшли соціальні мережі - їхня частка за півтора року зросла з 24% до 44%.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Дані опитування свідчать, що значно зросла частка тих, отримує інформацію від родичів та друзів - із 11% до 23%. Ця позиція конкурує за третє місце із українськими інтернет-ЗМІ, з яких інформацію про Україну та світ отримували не менше 27% респондентів.

Далі йдуть меседжери (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) з часткою 11%, українські загальнонаціональні радіостанції та місцеве телебачення, про які згадали майже по 9% респондентів, українські загальнонаціональні друковані видання (8%) та місцеві інтернет-ЗМІ (6%).

Російське телебачення лишається одним з основних джерел інформації для майже 6% респондентів.

У 2020 році частка місцевих друкованих видань зросла до 4% (з 2% у лютому 2019 року).

До джерел, частка яких не перевищує похибку опитування, потрапили місцеві радіостанції, російські сайти та друковані видання, ЗМІ окупаційних адміністрацій так званих "ЛНР-ДНР".

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих Росією територій. Дослідження проведене на замовлення ГО "Детектор Медіа". Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даним опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, у липні 2020 року 65% українців найчастіше отримують нову інформацію, новини про останні події в житті світу, України та свого регіону за допомогою загальнонаціонального телебачення.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", дві третини (67,5%) українців підтримують квоти на використання української мови на телебаченні.