ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы назвали главные источники новостей: телевидение теряет позиции

Новина українською →
Украина, Пятница 10 декабря 2021 15:24
Украинцы назвали главные источники новостей: телевидение теряет позиции Фото: телевидение теряет позиции в качестве источника новостей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Осенью 2021 года основным источником информации об актуальных новостях для большинства населения остаются украинские центральные телеканалы. Но популярность этого источника значительно снизились по сравнению с 2020 годом - с 67% до 57%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, с 59% до 64% выросла доля тех, кто получает новости из диджитал-каналов (новостные интернет-сайты и/или социальные сети). С 40% до 47% стало больше тех, кто говорит о новостных интернет-сайтах, с 36.5% до 41% - тех, кто говорит о социальных сетях.

Кроме того, 20% украинцев узнают новостей из разговоров с другими людьми, 11,5% из местных каналов, 3% - местных газет, 3% - из радиопрограмм, 2% - из общеукраинских газет.

Российские телеканалы смотрят около 3% украинцев.

Украинцы назвали главные источники новостей: телевидение теряет позиции

Киевский международный институт социологии провел опрос с 26 октября до 17 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В рамках исследования было проведено 2000 интервью с респондентами, проживающими в 152 населенных пунктах. Статистическая погрешность для выборки не превышает 3,3%.

Напомним, в конце ноября 2021 года большинство украинцев (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет. О позитивном отношении заявили 29% опрошенных.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет