Украинцы назвали главные источники новостей: телевидение теряет позиции

Осенью 2021 года основным источником информации об актуальных новостях для большинства населения остаются украинские центральные телеканалы. Но популярность этого источника значительно снизились по сравнению с 2020 годом - с 67% до 57%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Как отмечают социологи, с 59% до 64% выросла доля тех, кто получает новости из диджитал-каналов (новостные интернет-сайты и/или социальные сети). С 40% до 47% стало больше тех, кто говорит о новостных интернет-сайтах, с 36.5% до 41% - тех, кто говорит о социальных сетях.

Кроме того, 20% украинцев узнают новостей из разговоров с другими людьми, 11,5% из местных каналов, 3% - местных газет, 3% - из радиопрограмм, 2% - из общеукраинских газет.

Российские телеканалы смотрят около 3% украинцев.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 26 октября до 17 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В рамках исследования было проведено 2000 интервью с респондентами, проживающими в 152 населенных пунктах. Статистическая погрешность для выборки не превышает 3,3%.