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Голосование на выборах через интернет: как к этому относятся украинцы

Новина українською →
Украина, Среда 01 декабря 2021 11:07
Голосование на выборах через интернет: как к этому относятся украинцы Фото: Две трети украинцев против голосования на выборах через интернет (diia.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В конце ноября 2021 года большинство украинцев (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет. О позитивном отношении заявили 29% опрошенных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Среди всех возрастных категорий преобладает негативное отношение. Но в то же время чем моложе респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет.

Голосование на выборах через интернет: как к этому относятся украинцы

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 26-29 ноября 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод-телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.

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