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Українці назвали головні джерела новин: телебачення втрачає позиції

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 15:24
Українці назвали головні джерела новин: телебачення втрачає позиції Фото: телебачення втрачає позиції в якості джерела новин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Восени 2021 року основним джерелом інформації про актуальні новини для більшості населення лишаються українські центральні телеканали. Але популярність цього джерела значно знизилися порівняно з 2020 роком - з 67% до 57%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, з 59% до 64% зросла частка тих, хто отримує новини з діджитал-каналів (новинні інтернет-сайти та/або соціальні мережі). З 40% до 47% стало більше тих, хто говорить про новинні інтернет-сайти, з 36.5% до 41% - тих, хто говорить про соціальні мережі.

Крім того, 20% українців дізнаються новин з розмов з іншими людьми, 11,5% з місцевих каналів, 3% - місцевих газет, 3% - з радіопрограм, 2% - із загальноукраїнських газет.

Російські телеканали дивляться близько 3% українців.

Українці назвали головні джерела новин: телебачення втрачає позиції

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 26 жовтня до 17 листопада 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. В рамках дослідження було проведено 2000 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 152 населених пунктах. Статистична похибка для вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року більшість українців (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет. Про позитивне ставлення заявили 29% опитаних.

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