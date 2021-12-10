Українці назвали головні джерела новин: телебачення втрачає позиції

Восени 2021 року основним джерелом інформації про актуальні новини для більшості населення лишаються українські центральні телеканали. Але популярність цього джерела значно знизилися порівняно з 2020 роком - з 67% до 57%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Як зазначають соціологи, з 59% до 64% зросла частка тих, хто отримує новини з діджитал-каналів (новинні інтернет-сайти та/або соціальні мережі). З 40% до 47% стало більше тих, хто говорить про новинні інтернет-сайти, з 36.5% до 41% - тих, хто говорить про соціальні мережі.

Крім того, 20% українців дізнаються новин з розмов з іншими людьми, 11,5% з місцевих каналів, 3% - місцевих газет, 3% - з радіопрограм, 2% - із загальноукраїнських газет.

Російські телеканали дивляться близько 3% українців.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 26 жовтня до 17 листопада 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. В рамках дослідження було проведено 2000 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 152 населених пунктах. Статистична похибка для вибірки не перевищує 3,3%.