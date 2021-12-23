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Українці назвали головні досягнення 2021 року: "Велике будівництво", Усик та результати параолімпійців

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 10:12
Українці назвали головні досягнення 2021 року: "Велике будівництво", Усик та результати параолімпійців Фото: українці назвали головні досягнення 2021 року (facebook.com/velyke.bud)
Автор: Наталія Гурковська

Перемога українського боксера Олександра Усика, успіх наших спортсменів на паралімпійських іграх та ініційована президентом Володимиром Зеленським програма “Велике будівництво” стали головними досягненнями 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на нове дослідження, проведене соціологічною групою "Рейтинг".

"Топ три досягнення України в 2021 році, на думку опитаних, це перемога боксера Олександра Усика (35%), успіх українських паралімпійців в Токіо (32%) та програма "Велике будівництво" (31%)", - йдеться у повідомленні.

Українці назвали головні досягнення 2021 року: &quot;Велике будівництво&quot;, Усик та результати параолімпійців

Українці також зазначили серед головних перемог цього року розширення послуг додатку ДІЯ, масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро 2020 (20%).

15% опитаних згадали реалізацію норми обслуговування українською мовою, ще 13-14% - ухвалення закону "Про олігархів" та санкції проти Медведчука, 7-9% обрали головною подією старт ринку земель й договір про відкрите небо з ЄС

На думку українців, найбільшого розвитку цьогоріч зазнали сфери будівництва доріг та цифрових технологій.

"Більше 60% опитаних відзначили покращення протягом останнього року стану доріг. Позитивні зрушення у цифрових технологіях в державній сфері (додаток ДІЯ) відзначили майже половина опитаних (28% не змогли оцінити)", - пишуть експерти.

Опитування проводилося 16-18 грудня 2021 р. серед повнолітнього населення неокупованих областей України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера CATI. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" з 2019 року відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.

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Велике будівництво Олександр Усик
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