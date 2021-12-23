Українці назвали головні досягнення 2021 року: "Велике будівництво", Усик та результати параолімпійців
Перемога українського боксера Олександра Усика, успіх наших спортсменів на паралімпійських іграх та ініційована президентом Володимиром Зеленським програма “Велике будівництво” стали головними досягненнями 2021 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на нове дослідження, проведене соціологічною групою "Рейтинг".
"Топ три досягнення України в 2021 році, на думку опитаних, це перемога боксера Олександра Усика (35%), успіх українських паралімпійців в Токіо (32%) та програма "Велике будівництво" (31%)", - йдеться у повідомленні.
Українці також зазначили серед головних перемог цього року розширення послуг додатку ДІЯ, масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро 2020 (20%).
15% опитаних згадали реалізацію норми обслуговування українською мовою, ще 13-14% - ухвалення закону "Про олігархів" та санкції проти Медведчука, 7-9% обрали головною подією старт ринку земель й договір про відкрите небо з ЄС
На думку українців, найбільшого розвитку цьогоріч зазнали сфери будівництва доріг та цифрових технологій.
"Більше 60% опитаних відзначили покращення протягом останнього року стану доріг. Позитивні зрушення у цифрових технологіях в державній сфері (додаток ДІЯ) відзначили майже половина опитаних (28% не змогли оцінити)", - пишуть експерти.
Опитування проводилося 16-18 грудня 2021 р. серед повнолітнього населення неокупованих областей України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера CATI. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" з 2019 року відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.