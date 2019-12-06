Украинцы назвали главную цель вторжения России на Донбасс

В ноябре 2019 года 30,2% украинцев считали, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение Украинского государства и включение его в сферу российского влияния. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Еще 17,7% граждан считают, что вторжение РФ на Донбасс было осуществлено с целью присоединения к России южных и восточных областей Украины (так называемой "Новороссии").

Кроме того, 9,8% считают, что это было использование средств внешней агрессии для укрепления правящего режима Кремля и обуздания внутренней российской оппозиции

Только 9,2% граждан верят, что целью вторжения была защита русскоязычных граждан.

А 7,6% считают, что целью было преодоление последствий распада СССР и признание России великой мировой державой.

Как отмечают социологи, значительная часть опрошенных, особенно на Юге (35%) и Востоке (30%) не смогла дать определенного ответа на этот вопрос.

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, большинство граждан (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельным территориям Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), поддерживают - 26% опрошенных.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев поддерживают дипломатические меры для урегулирования вопроса оккупированного Донбасса.