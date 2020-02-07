Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для министров

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Топ-чиновник должен получать 30 тыс. грн и не при этом не брать взятки

Уровень выплат (зарплат, премий и надбавок) украинским топ-чиновникам в среднем должен составлять 31609 грн. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Согласно опросу, украинцы считают, что такой уровень зарплаты достаточен, чтобы полностью предотвратить коррупцию.

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В то же время, большинство украинцев (79%) считают, что намного превышающие средние по стране выплаты чиновникам не способны полностью предотвратить коррупцию, тогда как противоположной точки зрения придерживаются лишь каждый десятый (10%) житель страны.

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Следует также отметить, что представителям исполнительной власти и топ-чиновникам украинцы согласны платить больше, чем народным избранникам. По данным опроса Research & Branding Group, украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц.

Опрос проводился в период 24 января по 2 февраля среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, Кабинет министров решил ограничить зарплату топ-чиновников на уровне пяти средних зарплат стране плюс месячная премия. Таким образом, в январе 2020 годы министры получат не более 120 тыс. грн.