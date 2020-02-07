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Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів

Новини » Економіка     07.02.2020 - 16:11
Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Топ-чиновник повинен отримувати 30 тис. грн і при цьому не брати хабарі

Рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31609 грн. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Згідно з опитуванням, українці вважають, що такий рівень зарплати достатній, щоб повністю запобігти корупції.

Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів

rb.com.ua

У той же час, більшість українців (79%) вважають, що набагато перевищують середні по країні виплати чиновникам не здатні повністю запобігти корупції, тоді як протилежної точки зору дотримуються лише кожен десятий (10%) житель країни.

Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів

rb.com.ua

Слід також зазначити, що представникам виконавчої влади та топ-чиновників українці згодні платити більше, ніж народним обранцям. За даними опитування Research & Branding Group, українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць.

Опитування проводилося в період з 24 січня по 2 лютого серед 1804 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив обмежити зарплату топ-чиновників на рівні п'яти середніх зарплат країні плюс місячна премія. Таким чином, у січні 2020 роки міністри отримають не більше 120 тис. грн.

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