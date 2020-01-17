Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов

Украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, такой уровень зарплат достаточен для удовлетворения финансовых потребностей и качественного исполнения обязанностей, а также способен предотвратить коррупцию среди депутатов.

Таким образом, украинцы считают, что народные депутаты должны получать несколько больше, чем остальные граждане, поскольку желаемый уровень зарплат в Украине составляет 19 275 грн.

При этом большинство украинцев (70%) считают, народным депутатам надо платить зарплату, тогда как противоположной точки зрения придерживается 22% опрошенных, а еще для 8% респондентов затруднились ответить.

Опрос проводился в период 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников. Зарплата министра установлена на 2020 год на уровне 33600 грн. Согласно законодательству, эту же сумму будут получать народные депутаты.

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.