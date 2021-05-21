Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания

Всего было опрошено 7849 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,10 человек. Общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 9390,58 грн в месяц, из них потребительские денежные расходы - 8567,78 грн, непотребительские расходы - 822,80 грн.

Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4186,45 грн в месяц.

Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 24,6% или 1032 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 17,1% или 716 грн. Далее идут молоко, сыр и яйца - 14,0% или 584 грн в месяц.

На подсолнечное масло и жиры украинцы тратят 8,5% или 357 грн (в т.ч. на сало 2,0% - 84 грн). На фрукты уходит 6,4% или 268 грн. За овощи, включая картофель, украинцы платят 6,2% или 261 грн. На сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия украинцы тратят 6,2% или 258 грн.

На питание вне дома уходило 2,6% или 109 грн.