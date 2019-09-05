ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания

Новости » Экономика    05.09.2019 - 13:28
Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания
Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Мясо и колбаса занимают самую большую долю в расходах

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в I квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, было опрошено 8446 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 3749,26 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 22,5% или 841 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 16,9% или 632 грн. Далее идут молоко, сыр и яйца (13,5% или 507 грн в месяц).

За овощи, включая картофель, украинцы платят 6,9% или 260 грн. На сало одна семья тратит 1,8% или 69 грн в месяц.

Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питанияwww.ukrstat.gov.ua

По данным Госстата, средние денежные расходы одного домохозяйства в I квартале 2019 года составляли 8852,22 грн в месяц.

Как сообщало РБК-Украина, предприятиями розничной торговли в 2018 году было продано продовольственных товаров на 289,7 млрд грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2018 году среди всех товаров доля отечественной продукции составляет 53,2%, среди продовольственных товаров - 81,4%, среди непродовольственных товаров - 31,7%..

ЕС приостановил импорт украинских овощей и фруктов Средний размер платежки за коммуналку упал до 650 грн
Новости Украины Государственная служба статистикипродуктырасходы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь