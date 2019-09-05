Українці назвали частку витрат на різні продукти харчування

Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

М'ясо і ковбаса займають найбільшу частку у витратах

Державна служба статистики оприлюднила дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у I кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, було опитано 8446 господарств. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб.

Дані показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 3749,26 грн в місяць. Найбільшу статтю складають м'ясо і м'ясопродукти - 22,5% або 841 грн в місяць. Суттєвими є витрати на хліб і хлібопродукти - на 16,9% або 632 грн. Далі йдуть молоко, сир та яйця (13,5% або на 507 грн в місяць).

За овочі, включаючи картоплю, українці платять 6,9% або 260 грн. На сало одна сім'я витрачає 1,8% або 69 грн в місяць.

www.ukrstat.gov.ua

За даними Держстату, середні грошові витрати одного домогосподарства у I кварталі 2019 року становили 8852,22 грн в місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, підприємствами роздрібної торгівлі у 2018 році було продано продовольчих товарів на 289,7 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в 2018 році серед усіх товарів частка вітчизняної продукції становить 53,2%, серед продовольчих товарів - 81,4%, серед непродовольчих товарів - 31,7%..