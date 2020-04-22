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В Украине анонсировали введение электронной прописки

Новости » Общество     22.04.2020 - 17:51
В Украине анонсировали введение электронной прописки
Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

В скором времени электронная прописка появится в приложении "Дія"

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк анонсировал введение электронной прописки. Об этом он сообщил во время онлайн-презентации приложения "Дія", передает РБК-Украина.

Он отметил, что электронная прописка появится в скором времени и будет отображаться в приложении "Дія" и на специальном сайте.

"На прошлой неделе и сегодня утром мы имели конференцию с разработчиками. Уже очень скоро появится сервис, который сможет показывать самое место регистрации лиц, имеющих ID-карты, и в приложении "Дія", и на портале... Именно та информация, которая есть в реестре, будет появляться в электронном виде", - сообщил Соколюк.

Напомним, 22 апреля в приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины. Так, с сегодняшнего дня украинские граждане имеют возможность пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.

Кроме того, Кабмин признал официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дія". В правительстве сообщили, что цифровые документы в приложении "Дія" в пределах страны считаются аналогами бумажных паспортов.

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