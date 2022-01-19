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Украинцы снова могут получить страховые полисы. Реестр возобновил работу после кибератаки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинцы снова могут оформлять страховые полисы. После кибератаки на сайты государственных организаций работа реестра Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) полностью восстановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь).

"Граждане могут использовать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи добавили, что информация об автогражданке уже отображается в приложении "Дия". Кроме того, соответствующие данные можно получить на сайте МТСБУ.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, за которой может стоять Россия.

Отметим, в результате этой кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ, но данные украинских автовладельцев не пострадали.

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