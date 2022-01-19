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Українці знову можуть отримати страхові поліси. Реєстр відновив роботу після кібератаки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українці знову можуть оформляти страхові поліси. Після кібератаки на сайти державних організацій робота реєстру Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) повністю відновлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язок).

"Громадяни можуть використовувати онлайн-сервіси, що відносяться до даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку додали, що інформація про автоцивілку вже відображається в додатку"дія". Крім того, відповідні дані можна отримати на сайті МТСБУ.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, за якою може стояти Росія.

Відзначити, в результаті цієї кібератаки було втрачено ряд зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ, але дані українських автовласників не постраждали.

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