Украинцы могут получить новые выплаты из-за войны: названы условия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал министерства.

Напомним, ранее украинские чиновники смогли договориться о дополнительной финансовой помощи для пострадавших от войны в Украине. В течение четырех месяцев Красный Крест будет выплачивать по почти 4000 гривен отдельным категориям населения.

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