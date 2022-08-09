Украинцы могут получить новые выплаты из-за войны: названы условия

Минсоцполитики Украины заключило меморандум с иностранной организацией ACTED. Документ предусматривает выделение денежной помощи украинцам, пострадавшим из-за войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал министерства.
Помощь смогут получить украинцы:
Напомним, ранее украинские чиновники смогли договориться о дополнительной финансовой помощи для пострадавших от войны в Украине. В течение четырех месяцев Красный Крест будет выплачивать по почти 4000 гривен отдельным категориям населения.
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