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Красный Крест обещает выплаты украинцам: кто и сколько получит

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Украина, Пятница 05 августа 2022 20:04
Красный Крест обещает выплаты украинцам: кто и сколько получит Фото: Красный Крест обещает выплаты украинцам: кто и сколько получит (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские чиновники смогли договориться о дополнительной финансовой помощи для пострадавших от войны в Украине. В течение четырех месяцев Красный Крест будет выплачивать по почти 4000 гривен отдельным категориям населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Сколько можно получить от Красного Креста: В течение четырех месяцев будут происходить выплаты в размере около 3850 гривен.
Кто может получить помощь: Ветераны - лица с инвалидностью вследствие войны I-II групп.
Как получить выплату: Надо подать онлайн заявление через Портал Дия с помощью услуги єПоддержка.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало как украинцам получить выплаты от ООН.

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Красный Крест
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