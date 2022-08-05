Красный Крест обещает выплаты украинцам: кто и сколько получит
Украинские чиновники смогли договориться о дополнительной финансовой помощи для пострадавших от войны в Украине. В течение четырех месяцев Красный Крест будет выплачивать по почти 4000 гривен отдельным категориям населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Сколько можно получить от Красного Креста: В течение четырех месяцев будут происходить выплаты в размере около 3850 гривен.
Кто может получить помощь: Ветераны - лица с инвалидностью вследствие войны I-II групп.
Как получить выплату: Надо подать онлайн заявление через Портал Дия с помощью услуги єПоддержка.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало как украинцам получить выплаты от ООН.
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