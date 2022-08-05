Фото: Красный Крест обещает выплаты украинцам: кто и сколько получит (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские чиновники смогли договориться о дополнительной финансовой помощи для пострадавших от войны в Украине. В течение четырех месяцев Красный Крест будет выплачивать по почти 4000 гривен отдельным категориям населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Сколько можно получить от Красного Креста: В течение четырех месяцев будут происходить выплаты в размере около 3850 гривен.

Кто может получить помощь: Ветераны - лица с инвалидностью вследствие войны I-II групп.

Как получить выплату: Надо подать онлайн заявление через Портал Дия с помощью услуги єПоддержка.