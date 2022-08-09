Українці можуть отримати нові виплати через війну: названо умови

Мінсоцполітики України уклало меморандум з іноземною організацією ACTED. Документ передбачає виділення грошової допомоги українцям, постраждалим через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал міністерства.

Нагадаємо, раніше українські чиновники змогли домовитися про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні. Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест виплачуватиме по майже 4000 гривень окремим категоріям населення.

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