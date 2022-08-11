Украинцы могут платить за газ меньше: как получить скидку от "Нафтогаза"

Клиенты "Нафтогаз Украины" могут получить скидку на голубое топливо. Ее начисляют за своевременную уплату платежки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Украинцы могут получить скидку в размере 1%, если оплатят платежку до 15 августа. Ее нужно использовать в следующем месяце.

"Для этого нужно оплатить счет в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания напомнила, что клиенты могут платить заранее, средства в таком случае остаются на личном счете. Они будут списаны в следующих периодах. Однако показания счетчика нужно передавать ежемесячно, даже при переплате.

Также Нафтогаз отметил, что Ощадбанк перечисляет средства коммунальным предприятиям с 18 до 25 числа ежемесячно. В случае возникновения вопросов о начислении льгот или субсидий нужно обратиться в свое управление социальной защиты.