Українці можуть платити за газ менше: як отримати знижку від "Нафтогазу"

Клієнти "Нафтогаз України" можуть отримати знижку на блакитне паливо. Її нараховують за своєчасну сплату рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Українці можуть отримати знижку у розмірі 1%, якщо сплатять платіжку до 15 серпня. Її потрібно використати наступного місяця.

"Для цього потрібно оплатити рахунок в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 серпня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія нагадала, що клієнти можуть сплачувати наперед, кошти у такому випадку залишаються на особистому рахунку. Вони будуть списані у наступних періодах. Проте показання лічильника потрібно передавати щомісяця, навіть при переплаті.

Також Нафтогаз зазначив, що Ощадбанк перераховує кошти комунальним підприємствам із 18 до 25 числа щомісяця. У разі виникнення питань про нарахування пільг чи субсидій потрібно звернутися до свого управління соціального захисту.