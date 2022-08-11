Українці можуть платити за газ менше: як отримати знижку від "Нафтогазу"
Клієнти "Нафтогаз України" можуть отримати знижку на блакитне паливо. Її нараховують за своєчасну сплату рахунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
Українці можуть отримати знижку у розмірі 1%, якщо сплатять платіжку до 15 серпня. Її потрібно використати наступного місяця.
"Для цього потрібно оплатити рахунок в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 серпня", - йдеться у повідомленні.
Крім того, компанія нагадала, що клієнти можуть сплачувати наперед, кошти у такому випадку залишаються на особистому рахунку. Вони будуть списані у наступних періодах. Проте показання лічильника потрібно передавати щомісяця, навіть при переплаті.
Також Нафтогаз зазначив, що Ощадбанк перераховує кошти комунальним підприємствам із 18 до 25 числа щомісяця. У разі виникнення питань про нарахування пільг чи субсидій потрібно звернутися до свого управління соціального захисту.
Нагадаємо, що постачальники опублікували ціни на газ у серпні. "Нафтогаз України" встановив тариф на рівні 7,96 гривень.
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