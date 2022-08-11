ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты: названа причина
С воскресенья, 14 августа, ЮНИСЕФ приостановит прием заявок на выплату денежной помощи для украинских семей "Совместно". Прием заявок закроется с 23:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЮНИСЕФ Украина в Facebook.
В фонде сообщили, что прием приостановится для того, чтобы ЮНИСЕФ смог обработать заявки и выплаты семьям, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь.
Все заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут обработаны.
По состоянию на 10 августа ЮНИСЕФ оказал помощь более 112 тысячам семьей, воспитывающим 331 тысячу детей, в том числе 33 тысячи детей с инвалидностью. Программа предусматривает финансовую поддержку многодетным семьям и семьям с детьми с инвалидностью, независимо от наличия статуса ВПО.
Семьи получают 2200 гривен на каждого члена в течение 3 месяцев.
Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинцы, которые больше всего пострадали от российской агрессии, смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ.
Кроме того, Украина совместно с ООН работают над созданием двух программ для помощи беженцам. Планируется охватить около 700 тысяч украинцев.