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ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты: названа причина

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Четверг 11 августа 2022 11:26
ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты: названа причина Фото: ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

С воскресенья, 14 августа, ЮНИСЕФ приостановит прием заявок на выплату денежной помощи для украинских семей "Совместно". Прием заявок закроется с 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЮНИСЕФ Украина в Facebook.

В фонде сообщили, что прием приостановится для того, чтобы ЮНИСЕФ смог обработать заявки и выплаты семьям, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь.

Все заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут обработаны.

По состоянию на 10 августа ЮНИСЕФ оказал помощь более 112 тысячам семьей, воспитывающим 331 тысячу детей, в том числе 33 тысячи детей с инвалидностью. Программа предусматривает финансовую поддержку многодетным семьям и семьям с детьми с инвалидностью, независимо от наличия статуса ВПО.

Семьи получают 2200 гривен на каждого члена в течение 3 месяцев.

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинцы, которые больше всего пострадали от российской агрессии, смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ.

Кроме того, Украина совместно с ООН работают над созданием двух программ для помощи беженцам. Планируется охватить около 700 тысяч украинцев.

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