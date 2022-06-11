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Украинцы могут остаться без отпусков: в Гоструда объяснили почему

Фото: трудовая книжка (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В период действия военного положения работникам могут отказать в предоставлении отпуска, если они привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам труда.

При этом работодатель не может отказать в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Всем остальным работникам работодатель может отказать в отпуске, если его предоставление осуществляется по соглашению между работником и работодателем.

Отпуск без сохранения зарплаты

Например, в условиях военного положения работник просит работодателя об отпуске без сохранения заработной платы. Такой отпуск предоставляется по соглашению между работником и работодателем, поэтому последний может отказать в его предоставлении.

Обязательные отпуска

Работникам, которые не привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель не может отказать в предоставлении отпусков, если они осуществляются в обязательном порядке (ежегодные отпуска в определенные графиком сроки, учебные, творческие, для участия в соревнованиях, работникам, имеющим детей).

Напомним, во время военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.

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