Украинцы могут остаться без отпусков: в Гоструда объяснили почему

В период действия военного положения работникам могут отказать в предоставлении отпуска, если они привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам труда.
При этом работодатель не может отказать в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.
Всем остальным работникам работодатель может отказать в отпуске, если его предоставление осуществляется по соглашению между работником и работодателем.
Например, в условиях военного положения работник просит работодателя об отпуске без сохранения заработной платы. Такой отпуск предоставляется по соглашению между работником и работодателем, поэтому последний может отказать в его предоставлении.
Работникам, которые не привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель не может отказать в предоставлении отпусков, если они осуществляются в обязательном порядке (ежегодные отпуска в определенные графиком сроки, учебные, творческие, для участия в соревнованиях, работникам, имеющим детей).
Напомним, во время военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.