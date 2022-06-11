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Українці можуть залишитися без відпусток: у Держпраці пояснили чому

Фото: трудова книжка (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У період дії воєнного стану працівникам можуть відмовити у наданні відпустки, якщо вони залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з питань праці.

При цьому роботодавець не може відмовити у відпустці у зв’язку вагітністю та пологами та відпусці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Усім іншим працівникам роботодавець може відмовити у відпустці, якщо її надання здійснюється за угодою між працівником і роботодавцем.

Відпустка без збереження зарплати

Наприклад, в умовах воєнного стану працівник просить роботодавця про відпустку без збереження заробітної плати. Така відпустка надається за угодою між працівником і роботодавцем, тому останній може відмовити у її наданні.

Обов'язкові відпустки

Працівникам, що не залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець не може відмовити у наданні відпусток, якщо вони здійснюються в обов’язковому порядку (щорічні відпустки у визначені графіком строки, навчальні, творчі, для участі у змаганнях, працівникам, що мають дітей тощо).

Нагадаємо, під час воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

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