Украинцы за месяц увеличили долги за коммуналку на 1 млрд гривен

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен. По состоянию на конец февраля 2021 года долги достигли 82,1 млрд гривен.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 28 февраля долги украинцев составили:

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, что на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.