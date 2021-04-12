Українці за місяць збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за лютий зросла на 1,1 млрд гривень. Станом на кінець лютого 2021 борги досягли 82,1 млрд гривень.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2021 року склали 27,3 млрд грн, що на 39,3% більше, ніж у лютому минулого року (19,6 млрд грн).

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, лише 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.