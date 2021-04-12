Українці за місяць збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень
Фото: борги за комуналку зросли до 82,1 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за лютий зросла на 1,1 млрд гривень. Станом на кінець лютого 2021 борги досягли 82,1 млрд гривень.
Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, станом на 28 лютого борги українців склали:
- За постачання та розподіл природного газу - 34,2 млрд гривень,
- За постачання теплової енергії та гарячої води - 27,4 млрд гривень,
- За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,0 млрд гривень,
- За управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень,
- За поводження з побутовими відходами - 1,1 млрд гривень,
- За постачання та розподіл електричної енергії - 8,0 млрд гривень,
Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2021 року склали 27,3 млрд грн, що на 39,3% більше, ніж у лютому минулого року (19,6 млрд грн).
Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, лише 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.