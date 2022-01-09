Украинцы массово выезжают из страны после зимних праздников: на границе очереди

После новогодних и рождественских праздников на границе образовались очереди. Больше всего украинцев выезжает в страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины .

"В пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что увеличение пассажиропотока происходит преимущественно из-за роста количества украинцев, выезжающих за границу после зимних праздников. В некоторых пунктах пропуска, в частности, "Краковец", "Шегини" и "Грушев", образовались очереди. В среднем они насчитывают до 150 автомобилей.

При этом очереди отсутствуют в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смильница".

В ведомстве также напомнили, что при пересечении границы кроме проверки документов сотрудники ГНСУ осуществляют еще и меры контроля, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции. В частности, для тех кто не сделал ПЦР-тест на COVID за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают мобильные лаборатории.

В Госпогранслужбе опубликовали ссылки на сервисы, где можно отследить ситуацию в пунктах пропуска Западного регионального управления. Информация на них обновляется каждые три часа: