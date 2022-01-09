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Українці масово виїжджають з країни після зимових свят: на кордоні черги

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Київ, Неділя 09 січня 2022 21:42
Українці масово виїжджають з країни після зимових свят: на кордоні черги Фото: на кордоні з ЄС утворилися черги (facebook.com DPSUkraine3)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Після новорічних та різдвяних свят на кордоні утворилися черги. Найбільше українців виїжджає до країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.

"У пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку. Виїзд громадян з України переважає над в'їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначили, що збільшення пасажиропотоку відбувається переважно через зростання кількості українців, які виїжджають за кордон після зимових свят. У деяких пунктах пропуску, зокрема, "Краковець", "Шегині" та "Грушів", утворилися черги. В середньому вони налічують до 150 автомобілів.

При цьому черги відсутні в пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця".

У відомстві також нагадали, що при перетині кордону крім перевірки документів співробітники ДПСУ здійснюють ще й заходи контролю, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, для тих хто не зробив ПЛР-тест на COVID за 24 години до в'їзду до Польщі, біля пунктів пропуску "Краковець", "Шегині", "Рава-Руська" та "Ягодин" працюють мобільні лабораторії.

У Держприкордонслужбі опублікували посилання на сервіси, де можна відстежити ситуацію в пунктах пропуску Західного регіонального управління. Інформація на них оновлюється кожні три години:

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