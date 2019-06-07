Украинцы в мае возобновили продажу валюты

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане снова продают больше валюты, чем покупают

Население Украины в мае 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 215,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 190,8 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в мае чистая продажа валюты населением составила 25,0 млн долларов, в то время как в апреле и марте наблюдалась чистая покупка (на 115,4 млн долларов и 77,3 млн долларов соответственно).

С начала года граждане продали валюты на 71,2 млн долларов больше, чем купили.

По данным НБУ, наличный курс доллара снизился за май на 1,8% в продаже и на 1,8% в покупке, евро - на 2,3 % в продаже и на 2,3% в покупке.

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличной иностранной валютой:

Данные: bank.gov.ua

Напомним, в конце мая гривна находилась под девальвационным давлением на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн/доллар.