Украинцы в Крыму и ОРДЛО получили доступ к услуге єМалятко: что это значит

Кабинет министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге єМалятко. Теперь они через интернет смогут получить украинское свидетельство о рождении для новорожденных детей.
Соответствующее решение принято на заседании правительство.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.
"Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале "Дія", на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", - отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве будет обсуждаться статус жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. Речь идет об их статусе после будущей деоккупации региона.
В украинской делегации в ТКГ заявили, что российская паспортизация превращает отдельные районы Донецкой и Луганской областей в поле для фальсификаций российских выборов.