UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинцы в Крыму и ОРДЛО получили доступ к услуге єМалятко: что это значит

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге єМалятко. Теперь они через интернет смогут получить украинское свидетельство о рождении для новорожденных детей.

Соответствующее решение принято на заседании правительство.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.

"Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале "Дія", на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве будет обсуждаться статус жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. Речь идет об их статусе после будущей деоккупации региона.

В украинской делегации в ТКГ заявили, что российская паспортизация превращает отдельные районы Донецкой и Луганской областей в поле для фальсификаций российских выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКрымОРДЛО
Читайте также
Кабмин назначил главного по космосу в Украине
Прогноз погоды