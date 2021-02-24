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Українці в Криму і ОРДЛО отримали доступ до послуги єМалятко: що це значить

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів надав українцям в окупації доступ до державної послуги єМалятко. Тепер вони через інтернет зможуть отримати українське свідоцтво про народження для новонароджених дітей.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряд.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогоднішнє рішення дозволить жителям окупованих територій через інтернет зареєструвати народження дитини.

"Батьки зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести до заяви на порталі "Дія", на підставі якої відділ РАГС зареєструє народження і оформить свідоцтво", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді буде обговорюватися статус жителів Донбасу, які отримали російські паспорти. Мова йде про їхній статус після майбутньої деокупації регіону.

В українській делегації в ТКГ заявили, що російська паспортизація перетворює окремі райони Донецької і Луганської областей на поле для фальсифікацій російських виборів.

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